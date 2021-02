Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim - E-Bike Fahrer bei Unfall verletzt

Ilbesheim (ots)

Ein verletzter E - Bike Fahrer und 2500 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Einmündung Landstraße 509 und der Kreisstraße 20 bei Ilbesheim. Eine 58 - jährige Autofahrerin, welche aus Arzheim in Richtung Ilbesheim unterwegs war, hatte die Vorfahrt eines 49 - jährigen E - Bike Fahrers missachtet, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und klagte im Anschluss über Schmerzen im Rippenbereich. Ein Rettungswagen brachte den 49 - Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

