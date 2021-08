Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbrecher im Cafe

Schwenningen (ots)

In einem Cafe in der Rottweiler Straße ist am Sonntagmorgen ein Einbrecher am Werk gewesen. In der Nachbarschaft ist ein Anwohner vom Klirren der Scherben morgens um sechs Uhr aufgeweckt worden, worauf er sofort die Polizei informierte. Diese fand am Tatort noch ein Golfschläger, mit dem ein Fenster offenbar zertrümmert worden war und neben Einbruchwerkzeug auch blutverschmierte Einweghandschuhe. Die Kriminalpolizei führte daraufhin eine Spurensicherung am Tatort durch. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Möglicherweise hängt die Tat mit weiteren Einbrüchen in jüngster Zeit zusammen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell