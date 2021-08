Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Anderes Auto gestreift - Zeugen gesucht (08.08.2021)

Spaichingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter, wohl im Vorbeifahren, an einem geparkten Jeep hinterlassen. Das beschädigte Auto war am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr in der Dreifaltigkeitsbergstraße auf Höhe der Hausnummer 36 am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug an seiner linken Seite gestreift, ohne dass der Verursacher anschließend den Schaden meldete. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424 9318-0) zu melden.

