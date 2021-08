Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Welschingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Feinkost-Geschäft - zwei männliche Täter flüchten auf Vespa-Roller (08.08.2021)

Engen-Welschingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Einbruch ist es am frühen Sonntagmorgen in ein Feinkost-Geschäft in der Wilhelm-Maybach-Straße im Gewerbegebiet Welschingen gekommen. Zwei derzeit noch unbekannte Täter drangen kurz vor 04 Uhr gewaltsam über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Feinkost-Geschäft ein und durchwühlten ein vorhandenes Büro nach Wertgegenständen. Alarmiert von einer entsprechenden Anlage wurde der Besitzer des Geschäftes auf den Einbruch aufmerksam. Bei einer Überprüfung gegen 05.30 Uhr sah der Besitzer Licht im Geschäft. Zeitgleich sprangen zwei männliche Täter aus der zuvor eingeschlagenen Scheibe ins Freie und flüchteten sofort mit einem mitgeführten Vespa-Roller über einen Feldweg in Richtung Bahnhof Welschingen-Neuhausen, wo der Geschäftsinhaber die Flüchtigen aus den Augen verlor. Möglicherweise hatten diese ihre Flucht über Ehingen und zurück Richtung Welschingen fortgesetzt. Offensichtlich hatten sich die Einbrecher zuvor über eineinhalb Stunden in dem Geschäft aufgehalten. Der Ladeneigentümer konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: der etwa 50-jährige Fahrer der Vespa sei etwa 170 cm groß mit Oberlippenbart und trug zur Tatzeit eine dunkle Lederjacke sowie eine dunkle Lederhose. Der zweite Täter und bei der Flucht Sozius auf dem Roller sei ebenfalls etwa 170 cm groß und trug eine schwarz-weiß karierte Jacke. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Engen (07733 94090) ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und nimmt Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen Tätern entgegen.

