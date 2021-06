Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad hat am Montag, 14. Juni 2021, einen Verletzten gefordert. Ein 40-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Wagen auf der Uechtingstraße in Richtung Willy-Brandt-Allee, von wo aus er links auf den Hülsmannring abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang stieß er mit einem 25 Jahre alten Motorradfahrer aus Essen zusammen, der auf der Uechtingstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Essener verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell