POL-GE: Zeugensuche: Jugendliche Räuber verletzen Hertener

Mehrere Unbekannte haben einen Mann am frühen Sonntagmorgen, 13. Juni 2021, in Buer verletzt und beraubt. Drei bis vier jugendliche Täter sprachen den 35-Jährigen gegen 2 Uhr an der Skulpturenwiese an der Straße Rottmannsiepe an und forderten ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen auf. Als der Hertener der Aufforderung nicht nachkam, zog einer der Drohenden ein Messer, um seiner Aufforderung damit Nachdruck zu verleihen. Weitere Jugendliche stießen zu der Situation hinzu, von denen einer den 35-Jährigen trat, sodass dieser stürzte. Am Boden liegend händigte der Hertener den Angreifern seine Wertsachen aus, ehe die Gruppe flüchtete. Die Gesuchten sind 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie werden mit kurzen, dunklen Haaren und schlanker, athletischer Figur beschrieben. Zur Tatzeit trugen die Flüchtigen helle Oberbekleidung und hellblaue Jeanshosen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

