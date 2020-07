Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Gemeinde Priepert erhält eigenes Hoheitszeichen

Ein Dokument

Schwerin (ots)

Die Gemeinde Priepert im Süden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte erhält heute ein neues Hoheitszeichen.

Die Gemeinde wird vom Ellbogensee im Süden und dem Großen Priepertsee im Norden eingerahmt. Durch beide Seen und den Ort fließt die Havel. Zur Gemeinde gehören sieben Seen, die im Wappen durch die Fische zum Ausdruck gebracht werden. Viele Einwohner lebten vom Fischfang. Auch die Schifffahrt, die im Wappen durch das Steuerrad dargestellt wird, spielte eine wichtige Rolle für den Ort, wenn auch inzwischen in anderer Form. Priepert bietet zudem gute Wassersportmöglichkeiten und ist besonders im Sommer Ziel vieler Bootstouristen.

Innenminister Lorenz Caffier übergab heute dem Bürgermeister der Gemeinde Priepert, Herrn Manfred Giesenberg die Urkunde für das neue Gemeindewappen mit der Wappengenehmigung und dem Eintragungsnachweis für die amtliche Wappensammlung des Landes, sowie die Genehmigung der Flagge.

"Jetzt ist eine weitere Gemeinde für die Zukunft gewappnet. Das Wappen spiegelt die geschichtliche Vergangenheit und ein Besinnen auf die geographische Schönheit der Region wieder und unterstreicht die Eigenständigkeit der kleinen Kommune. Nun können Wappen und Flagge präsentiert und die Besucher der Gemeinde damit begrüßt werden" sagte Minister Caffier.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Europa

Telefon: 0385/5882003

E-Mail: presse@im.mv-regierung.de

https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell