Bei Süßen kollidierten am Montag ein Opel und ein Mercedes.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem Opel an der Anschlussstelle Süßen-Ost in Richtung Stuttgart auf die B10. Vor ihm war ein Sattelzug, den er direkt nach der Auffahrt überholen wollte. Dabei stießen sein Opel und ein Mercedes zusammen, mit dem ein 30-Jähriger auf der linken Spur unterwegs war. Der Opel geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Daraufhin kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Mercedes. Der Rettungsdienst brachte den Opelfahrer, die 29-jährige Beifahrerin im Mercedes und deren zwei Kinder (1 und 5 Jahre alt) in ein Krankenhaus. Der 28-Jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen eher schwere, die drei Insassen im Mercedes eher leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den total beschädigten Autos beträgt rund 15.000 Euro.

Verkehrspolizisten aus Mühlhausen (Tel. 07335/96260) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie haben den Verdacht, dass der Mercedes-Fahrer im 120-er Bereich zu schnell unterwegs war. Sie stellten das Auto nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher, um nähere Erkenntnisse über die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit zu erlangen.

Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

