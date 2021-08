Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Diebe klauen Baumaschinen aus Garage eines Neubaus (06.08.-09.08.2021)

Rottweil (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen, sind Unbekannte in der Basler Straße im Wohngebiet Spitalhöhe in die Garage eines Neubaus eingebrochen und haben aus dieser mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Täter entwendeten bei ihrem Beutezug unter anderem eine Akku-Flex der Marke Hilti sowie ein Fliesenschneider von Sigma. Des Weiteren wurde ein elektrisches Rührgerät und eine Box mit verschiedenen Bohraufsätzen gestohlen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0 in Verbindung zu setzen.

