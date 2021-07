Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Mülheim-Kärlich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag 01.07.21 15:00 Uhr und Freitag 02.07.21 17:30 Uhr kam es in der Matthäusstraße in Mülheim Kärlich zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte beim Ausparken auf einem kleinen Parkplatz ein nebenstehendes Fahrzeug beschädigt und sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der PI Andernach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell