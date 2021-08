Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen, Lkr. Konstanz) Zusammenprall zwischen Radfahrer und Spaziergänger - Polizei bittet den Radfahrer, sich zu melden (09.08.2021)

Orsingen-Nenzingen, Orsingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem 41-jährigen Spaziergänger mit Hund ist es am Montagabend, gegen 21 Uhr, auf einem am Ende des Erlenwegs von Orsingen befindlichen Feldweg gekommen. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang bückte sich der Spaziergänger, um seinem Hund "Leckerlies" zu geben. Vermutlich übersah der nahende Radfahrer den Mann und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde der Spaziergänger leicht verletzt. Da sich der Hund bei dem Unfall von der Leine löste und davonrannte, lief der Spaziergänger zunächst dem Hund hinterher, noch bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten. Auch bei einem späteren Kontakt kam es nicht zum Austausch der persönlichen Daten. Aus diesem Grund bittet die Polizei den jugendlichen Radfahrer, sich mit dem Polizeirevier Stockach (07771 9391-0) in Verbindung zu setzen. Entsprechend der vom Spaziergänger abgegebenen Beschreibung soll es sich bei dem Radfahrer um einen 15- bis 16-Jährigen mit schlanker Figur und kurzen blonden Haaren handeln. Dieser trug zum Unfallzeitpunkt ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose. Zudem hatte der junge Radfahrer kurz nach dem Unfall noch Kontakt zu einer etwa 35 - 40-jährigen Frau mit gelockten, blonden und schulterlangen Haaren mit einem geblümten roten Kleid, möglicherweise der Mutter des jugendlichen Radfahrers.

