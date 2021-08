Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Unfallflüchtiger streift Hyundai

Triberg (ots)

In der Schulstraße auf Höhe Haus Nummer 14 hat ein noch unbekannter Autofahrer einen am Straßenrand geparkten, Hyundai-I 10 gestreift und mehrere Hundert Euro Schaden an der Stoßstange hinterlassen. Wann genau der Unfall passierte, ist noch unklar. Als der Besitzer des Kleinwagens am vergangenen Samstag sein Auto dort abstellte, war der Lack noch unversehrt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei St. Georgen unter 07724 9495-0 entgegen.

