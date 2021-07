Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) 10.000 Euro Blechschaden nach Verkehrsunfall (06.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil er beim Anfahren ein anderes Auto übersah, hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Austraße einen Unfall verursacht. Ein 71-jähriger Subaru Fahrer fuhr vom Straßenrand an und achtete nicht auf einen 75-Jährigen, der in diesem Moment mit einem Mercedes C 180 vorbeifuhr. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

