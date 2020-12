Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Kind angefahren und geflüchtet

LeichlingenLeichlingen (ots)

Am Dienstag (29.12.) flüchtete ein Autofahrer, nachdem er einen Jungen mit seinem Fahrrad gegen 16:30 Uhr auf der Neukirchener Straße im Kreisverkehr auf Höhe der Montanusstraße angefahren hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, eilten dem Kind zur Hilfe. Der Junge gab an, "Eiders" zu heißen und in Leichlingen zu wohnen. Er wollte nicht an Ort und Stelle verbleiben und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

Die Polizei sucht nun nach den Eltern des Kindes und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Der Junge soll etwa 10 Jahre alt sein und trug zum Tatzeitpunkt eine Brille und einen Fahrradhelm. Er war auf einem grünen Fahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an 02202 205-0. (mw)

