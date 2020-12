Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Innerorts mit über 100 km/h unterwegs - Führerschein beschlagnahmt

RösrathRösrath (ots)

Am Sonntag (27.12.) meldeten Zeugen eine Raserin, die gegen 11:50 Uhr mit ihrem Mini innerorts mit über 100km/h unterwegs war. Die Frau fuhr aus Richtung Schönrather Staße kommend über die Sülztalstraße in Richtung Rösrath und von dort weiter über die Hauptstraße in Richtung Hoffnungsthal. Im weiteren Verlauf fuhr die 19-jährige Overatherin dann auf der Straße Am Sommerberg in Fahrtrichtung Rösrath-Forsbach ab. Die eingesetzten Beamten entdeckten den Mini um 12:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Im Käulchen. Die zunächst flüchtige Fahrerin kehrte kurze Zeit später zu ihrem Auto zurück. Sie stand augenscheinlich unter Drogen und bestätigte gegenüber den Beamten, zuvor Marihuana konsumiert zu haben.

Der Führerschein der 19-Jährigen wurde samt Auto und Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt, ebenso wurden die Handys der Fahrerin und Beifahrerin sichergestellt und eine Blutprobe (Fahrerin) entnommen. (mw)

