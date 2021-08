Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Hauswand besprüht - Zeugen gesucht (07.08. - 09.08.21)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen vergangenem Samstag, 16 Uhr und Montag, 9 Uhr eine Hauswand in der Bahnhofstraße mit Graffiti besprüht. Linksseitig des Eingangs wurde an der Hausnummer 24 goldene Farbe aufgebracht. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/941-0) entgegen.

