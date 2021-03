Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Firmenwagen aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag versuchte ein unbekannter Täter die Fahrzeugtür eines Firmenwagens im Moorkamp aufzubrechen. Weil dieses Vorhaben misslang, schlug der Täter eine Scheibe ein und entwendete u.a. eine Schleifmaschine. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

