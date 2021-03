Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Silageballen mutwillig aufgeschlitzt +++ Polizei Bergen sucht Zeugen

Celle (ots)

Was hat sich der- oder diejenige nur dabei gedacht? Silage ist durch Gärung konserviertes Grünfutter für Nutztiere, vor allem für Wiederkäuer. Was aber, wenn, wie in diesem Fall der Sachbeschädigung von Silageballen, die Aussenfolie mutwillig zerstört wird? Dann verdirbt das Futter und kann bei der Verfütterung zum Sterben der Tiere führen! Also eine völlig sinnlose Aktion mit erheblichen Konsequenzen für Mensch und Tier. Dem Besitzer dieser auf dem Lichtbild zu sehenden Ballen ist schon jetzt ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Insgesamt 23 Ballen auf einer Wiese zwischen Amtland und südlich gelegener Bahnstrecke wurden in dem Zeitraum vom 03.02.2021 bis zum 10.03.2021 zerschlitzt und weitere mit Farbe besprüht. Wer Hinweise dazu geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Bergen unter 05051/47166-0 -oder -163.

