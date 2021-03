Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Einbruch in Werkstatt

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Dasselsbrucher Straße ein und stahlen Werkzeuge und Maschinen im Wert eines vierstelligen Betrags. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

