Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Feiernde Jugendliche vom Gleis geholt

Löbau (ots)

Acht Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren feierten am Abend des 23. Mai 2020 im Gleisbereich des Löbauer Bahnhofs. Beamte der Landespolizei konnten bei ihrem Eintreffen um 18:50 Uhr noch drei Jugendliche in den Gleisen 2 und 3 beobachten. Die Gruppe wurde aufgefordert, sich nicht mehr in den Gefahrenbereich zu begeben und die Personalien festgestellt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen dem unbefugten Aufenthalt in den Gleisen.

