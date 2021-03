Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Polizei erwischt notorischen Fahrraddieb auf frischer Tat

Celle (ots)

Während einer Streifenfahrt fiel den Beamten am Mittwochvormittag ein Fahrradfahrer auf, der ihnen bekannt vorkam. Der 33-jährige Hermannsburger war in zurückliegender Zeit mehrfach durch Begehung von Fahrraddiebstählen polizeilich in Erscheinung getreten. Als die Polizisten den Mann anhielten und kontrollierten, räumte er sogleich ein, das mitgeführte Fahrrad kurz zuvor gestohlen zu haben. Er wisse zwar, dass dies nicht in Ordnung sei, allerdings müsse er dringend zum Einkaufen und brauche dafür ein Fahrrad. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und konnten kurz darauf auch die passende Eigentümerin ermitteln. Nun erwartet den Dieb ein weiteres Ermittlungsverfahren.

