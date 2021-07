Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit dem Auto im Schloßgarten gelandet

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 37-Jähriger, der mutmaßlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war, ist in der Nacht zum Donnerstag (15.07.2021) von der Straße Am Neckartor abgekommen und in den Mittleren Anlagen gelandet. Der 37 Jahre alte Hyundai-Fahrer war gegen 03.30 Uhr in der Straße Am Neckartor in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung Neckarstraße soll der 37-Jährige statt der Linkskurve zu folgen über den dortigen Parkplatz gefahren sein und den Zaun durchbrochen haben. Der Hyundai kam auf dem Fußweg, der sich in den Mittleren Schloßgartenanlagen unterhalb des Parkplatzes befindet, zum Stehen. Der Fahrer alarmierte im Anschluss selbst die Polizei. Im Gespräch mit dem 37-Jährigen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn auf freien Fuß. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen nach ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

