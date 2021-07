Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.07.2021) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der unter Verwendung einer sogenannten Diebestasche versucht haben soll, Schuhe aus einem Laden an der Königstraße zu stehlen. Der 33-Jährige betrat gegen 12.15 Uhr das Bekleidungsgeschäft und soll drei Paar Herrenschuhe im Wert von rund 900 Euro in eine präparierte Tasche gesteckt haben. Als er bemerkte, dass ein Ladendetektiv ihn beobachtete, versuchte er sich seiner Beute wieder zu entledigen, woraufhin der Detektiv ihn ansprach. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 33 Jahre alten Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der georgische Staatsbürger am Mittwoch (14.07.2021) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell