Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.07.2021) eine 27 Jahre alte Frau und einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, denen vorgeworfen wird, in einem Geschäft an der Aldinger Straße 127 Dosen eines Energy-Drinks gestohlen zu haben. Eine 48 Jahre alte Detektivin beobachtete die beiden, wie sie gegen 13.10 Uhr mehrere Paletten mit Getränkedosen in einen Einkaufswagen gestellt und damit in eine abgelegene Ecke des Supermarktes gegangen sein sollen. Dort sollen sie dann die Dosen in ihre Rucksäcke gepackt und an der Kasse lediglich andere Waren bezahlt haben. Die 48-Jährige sprach sie daraufhin an und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Die zwei amerikanischen Staatsangehörigen werden im Laufe des Mittwochs (14.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

