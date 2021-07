Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter kontrolliert

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Mehr als ein Dutzend Beamte waren am Dienstag (13.07.2021) im Stadtgebiet unterwegs und haben ihr Augenmerk dabei vor allem auf Zweirad- und E-Scooter-Fahrer gelegt. Neben 127 Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern kontrollierten die Beamten auch drei Autos und 15 Fußgänger. Dabei waren die Polizisten zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr vorrangig im Bereich des Mittleren Schloßgartens, am Höhenpark Killesberg, im Bereich des Rosensteinparks sowie am Mailänder Platz unterwegs. Von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr widmeten sich die Beamten den Bereichen Hauptbahnhof, Charlottenplatz, Olgaeck und legten besonderes Augenmerk auf den Ferdinand-Leitner-Steg.

Witterungsbedingt war zu Beginn nur mäßiger Fahrradverkehr unterwegs, dennoch stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest. Während 25 Fahrradfahrer in der Fußgängerzone unterwegs waren, stellten die Beamten auch neun E-Scooter-Fahrer fest, die nicht zulässige Verkehrsflächen benutzten. Neun Verkehrsteilnehmer, darunter sechs Fahrradfahrer, ein E-Scooter-Fahrer sowie zwei Autofahrer griffen offenbar während der Fahrt zum Handy und benutzten es. Die Beamten ahndeten aber auch Verstöße der Personenbeförderung. Ein Fahrradfahrer und drei E-Scooter-Fahrer nahmen verbotenerweise eine weitere Person auf ihrem Gefährt mit.

Darüber hinaus führten die Beamten auch rund 100 Gespräche mit Fahrradfahrern, E-Scooter-Fahrern sowie auch mit Fußgängern und sensibilisierten für verschiedene Gefahrensituationen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell