Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.07.2021) einen 32-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 50 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die 50-Jährige besuchte in der Nacht zum Samstag (03.07.2021) eine Gaststätte beim Bahnhof Untertürkheim. Als sie gegen 01.30 Uhr die Gaststätte verließ, folgte ihr ein weiterer Gast und sprach sie an. Zusammen gingen sie in seine Wohnung an der Augsburger Straße. Dort soll der Tatverdächtige handgreiflich geworden sein und die Frau vergewaltigt haben. Am Freitag erkannte sie den Mann in der Gaststätte wieder und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den deutschen Staatsangehörigen daraufhin fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (10.07.2021) einem Haftrichter vor, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

