Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Sparkassenmitarbeiterin betrügt Seniorin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

06.04.2021, 14.00 Uhr

Dienstagnachmittag gab sich eine unbekannte Frau am Telefon als Mitarbeiterin der Sparkasse aus und erlangte so einen hohen Geldbetrag einer 73-jährigen Wolfsburgerin.

Am frühen Nachmittag meldete sich eine angebliche Frau Meyer telefonisch bei der Seniorin und gab an, dass es Unregelmäßigkeiten auf ihren Konten gegeben habe. Um diese falschen Überweisungen annullieren zu können, benötige sie mehrere TAN und die IBAN der Konten. Die Nummern wurden durch die 73-Jährige herausgegeben. Erst am Abend kamen der Wolfsburgerin aufgrund eines Gespräches mit ihrem Mann Zweifel. Daraufhin ließ sie ihre Konten sperren. Leider musste die Seniorin feststellen, dass es bereits zu einer unrechtmäßigen Abbuchung gekommen war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass TAN und IBAN sowie andere persönliche Daten am Telefon nie herausgegeben werden sollten.

