Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gewächshaus gerät in Brand - 1 Person verletzt

Wolfsburg (ots)

Süpplingen, Driftweg

06.04.2021, 10.23 Uhr

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet am Dienstagvormittag ein Gewächshaus einer Gärtnerei in der Straße Driftweg in Brand. Dabei wurde eine Person bei Löscharbeiten verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum nach Helmstedt verbracht. Gegen 10.23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die wenig später vor Ort war. Hier stand der vordere Teil des betroffenen Gewächshauses bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfer aus Süpplingen und der Samtgemeinde Nord-Elm begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Gegen 11.45 Uhr waren die Flammen gelöscht und der Brandort wurde an die Brandermittler der Polizei übergeben, die den Ort für weitere Untersuchungen beschlagnahmte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell