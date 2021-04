Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen - Berauscht, ohne Führerschein und Versicherung

Wolfsburg (ots)

Schöningen -02./03.04.2021-

Am Freitag den 02.04.2021 zog die Polizei Schöningen auf der Salzstraße einen 49-jährigen Helmstedter mit einem VW Polo aus dem Verkehr. Da der Mann sehr unruhig und nervös wirkte, wurde mit ihm ein Alkohol- und Drogenschnelltest durchgeführt. Neben einer Alkoholbeeinflussung zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis auf THC, den Wirkstoff von Cannabis. Dem VW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Hierbei räumte er ein, bereits vor zwei Wochen von der Polizei Helmstedt unter Drogeneinfluss gestoppt worden zu sein.

Am Samstag den 03.04.2021 verzeichnete die Schöniger Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße. Neben einem Schöninger der ohne Pflichtversicherung auf seinem E-Roller unterwegs war, wurde am Nachmittag am Busbahnhof ein 29-jähriger Braunschweiger gestoppt. Dieser war mit seinem nicht zugelassenen E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs. Da der aus der Ukraine stammenden Mann auch keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Später machte er bei der Personalienfeststellung unrichtige Angaben zu seinem Wohnort, was eine weitere Anzeige nach sich zog.

In Offleben wurde eine junger Mutter mit ihrem Kind auf der Rückbank angehalten und überprüft. Da die Seat-Fahrerin sehr nervös wirkte, wurde auch mit ihr ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein Amphetamin und Cannabis Beeinflussung und bedeute das Ende der Fahrt für die 32-Jährige aus Sachsen-Anhalt.

Der dritte berauschte Verkehrsteilnehmer war ein 59-jähriger Radfahrer aus Esbeck. Dieser radelte unbeeindruckt an den Polizeibeamten vorbei, obwohl er nicht fahrtüchtig war wie ein folgender Alkoholtest zeigte. Dieser brachte 1,86 Promille zum Vorschein. Für Radfahrer wird nach herrschender Rechtsprechung ab 1,6 Promille eine absolute Fahruntüchtigkeit angenommen, so ein Polizeibeamter.

Dank eines couragierten Zeugen konnte am späten Nachmittag die Alkoholfahrt eines 67-jährigen VW-Fahrers aus Schöningen beendet werden. Dem Zeugen war der stark alkoholisierte Mann in einem Supermarkt aufgefallen. Als der 67-Jährige sein Auto auf dem Parkplatz bestieg alarmierte er umgehend die Polizei, welche die weitere Fahrt unterbinden konnte. Ein Alkoholtest brachte 1,83 Promille zum Vorschein. Da der Mann zuvor seinen Wagen im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Allen drei berauschten Verkehrsteilnehmenden wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell