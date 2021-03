Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit einer schwerverletzten Person

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Oebisfelder Straße (B 188) / Ausfahrt Parkplatz Allerpark 30.03.2021, 13.45 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam am Dienstagmittag ein 84-jähriger Wolfsburger mit seinem Caddy auf der Oebisfelder Straße (B 188) von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Ampel. Dabei wurde der Senior schwer verletzt. Es entstand hoher Schaden an dem Pkw und dem Ampelmast.

Am späten Mittag befuhr der Wolfsburger mit seinem Caddy die Oebisfelder Straße in Richtung Vorsfelde. In Höhe der Parkplatzausfahrt zum Allerpark kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Ampel. Zeugen des Unfalls leisteten sofort Erste-Hilfe und verständigten die Polizei und einen Rettungswagen. Der 84-Jährige wurde aufgrund schwerer Verletzungen in das Klinikum Wolfsburg gefahren. Der Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell