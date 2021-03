Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei fahndet nach Laubeneinbrechern (Wiederholungsartikel mit Korrektur des Datums ...)

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Mecklenburger Straße 03.02.2021, 03.05 Uhr - 03.20 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg fahndet nach zwei Laubeneinbrechern. Den beiden derzeit unbekannten Tätern wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, dem 03. Februar 2021, in eine Gartenlaube im Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen zu sein. Hierbei wurden sie durch eine dort angebrachte Kamera aufgezeichnet.

Bei den Tätern handelt es sich um einen männlichen Täter mit kurzen dunklen Haaren. Der zweite Täter trug während der gesamten Zeit eine Kapuze und einen Mund-Nasenschutz. Beide Täter trugen auffällige Turnschuhe und einer einen Rucksack mit besonderer Kennzeichnung.

Da zu der Zeit mehrere Gartenlauben in dem Bereich betroffen waren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Unbekannten auch für weitere Taten in Betracht kommen.

Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell