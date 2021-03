Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gastank gerät in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Wolfsburger Landstraße 31.03.2021, 03.00 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet Mittwochnacht ein Gastank in der Wolfsburger Landstraße in Fallersleben in Brand. Die Flammen griffen auf ein daneben befindliches Geschäftshaus über, dessen Dachüberstand stark beschädigt wurde. Aufgrund hoher Explosionsgefahr wurde der Bereich zunächst weiträumig abgesperrt. Das Feuer konnte gelöscht werden; weitere Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.

Gegen 03.00 Uhr bemerkten Zeugen aus dem Bereich eines Geschäftshauses einen Feuerschein und verständigten umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte eine hohe Stichflamme und stellten fest, dass ein an das Gebäude grenzender Gastank mit einem Fassungsvolumen von ca. 10 m3 in Flammen stand. Die Flammen hatten bereits auf einen Zaun sowie den Dachüberstand des Gebäudes übergegriffen. Während die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurde durch Einsatzkräfte der Polizei aufgrund der bestehenden Explosionsgefahr der Brandort weiträumig abgesperrt. Die großräumige Sperrung konnte gegen 04.50 Uhr aufgehoben werden. Da eine Spezialfirma für weitere Maßnahmen angefordert wurde und der Gastank weiterhin durch die Feuerwehr gekühlt wird, bleibt der nähere Bereich zunächst abgesperrt. Der Brandort konnte bisher durch Ermittler der Polizei nicht betreten werden. Eine Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell