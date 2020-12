Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: In der Öffentlichkeit uriniert - einen Passanten bedroht - geflüchtet - durch Ordnungsamts- und Polizeikräfte ermittelt

Zeit: 03.12.2020, 18:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Zentraler Omnibusbahnhof. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger, die aufgrund Urinierens in der Öffentlichkeit von einem 60-jährigen Mann angesprochen wurden, bedrohten diesen mit einem Schlagring. Als dieser die Polizei verständigte, flüchteten sie: Der 19-jährige in den Bus nach Battweiler, der 20-jährige zu Fuß in Richtung Kleiner Exe. Dort konnte er von Kräften des Ordnungsamts ausfindig gemacht und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei leistete er Widerstand und musste mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Er war deutlich alkoholisiert (Atemtest: 1,35 Promille) und wurde vom Ordnungsamt an die Polizei überstellt. In seinem Besitz konnte kein Schlagring aufgefunden werden. Nach Feststellung seiner Personalien wurde dem 20-Jährigen ein Platzverweis erteilt.

Der 19-Jährige, der in den Bus nach Battweiler eingestiegen war, wurde dort beim Aussteigen von Polizeikräften in Empfang genommen. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten den beschriebenen Schlagring, der als verbotener Gegenstand sichergestellt wurde. Da der junge Mann mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden war, beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Wegen der Beleidigungen zum Nachteil der Polizisten, der Bedrohung des Passanten und dem Mitführen eines nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstandes wurden Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Der 20-Jährige, der am Kleinen Exe von den Kräften des städtischen Vollzugsdienstes kontrolliert worden war, muss sich wegen der Bedrohung des Passanten und wegen Widerstands gegen die Ordnungskräfte strafrechtlich verantworten. Das Urinieren in der Öffentlichkeit wird vom Ordnungsamt gesondert verfolgt.

