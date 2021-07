Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 69-jähriger Inlineskater schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (12.07.2021) ist ein 69 Jahre alter Mann in der Neckartalstraße schwer verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer eines VW Touareg mit Anhänger fuhr gegen 09.50 Uhr die Neckartalstraße in Richtung Remseck entlang und wollte in die dortige Tankstelle abbiegen. Dabei querte er einen Radweg, auf dem der 69-jähriger Inlineskater in gleicher Richtung unterwegs war. Offenbar um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte dieser noch auszuweichen, stieß dabei aber gegen den Anhänger des 22-Jährigen und stürzte. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

