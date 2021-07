Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach sexuellem Missbrauch von Kind - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (12.07.2021) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine 12-jährige Stieftochter zwischen Januar und Mai mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Der Tatverdächtige soll das Mädchen mit einer falschen Identität zunächst veranlasst haben, ihm Nacktbilder zu schicken. In der Folge soll er das Mädchen mehrfach missbraucht haben. Die Ermittler durchsuchten am Montagmorgen die Wohnung, beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der amerikanische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (13.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

