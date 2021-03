Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei stoppt delinquenten Drängler - Zeugen gesucht

Mayen, B262 (ots)

Am 10.03.21, befuhr gegen 07:30 h, ein 23-jährigen Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW-Polo aus dem Zulassungsbezirk des Kreises Euskirchen, die B 262 von der Anschlussstelle der A61 / Mendig in Fahrtrichtung Mayen. Nach Mitteilung eines Zeugen kam es hierbei zu mehreren gefährlichen Ereignissen im Straßenverkehr. Der Polo-Fahrer hatte sich mit einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit einem Verkehrsteilnehmer genähert und war diesem Fahrzeug über eine längere Fahrstrecke sehr dicht aufgefahren. Die durch den unbeteiligten Zeugen verständigte Polizei konnte den Delinquenten mit seinem Polo in der Folge schließlich anhalten. Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Fahrer des VW-Polo mehrere Fahrzeuge im Bereich des Überholverbotes der B 262 überholt haben soll.

Geschädigte oder Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

