Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer auf einem Balkon in Tannenbusch, eine verletzte Person.

Bonn (ots)

Bonn- Tannenbusch, Riesengebirgsstrasse, 13.6.2021, 04:37 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand nach Tannenbusch alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf einem Balkon im 2. OG brannte. Die betroffene Wohnung war bereits verraucht. Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Brandbekämpfung vor. Um den rauchfreien Treppenraum weiterhin rauchfrei zu halten und die Wohnung zu entrauchen, wurde ein Rauchverschluss in Kombination mit einem Lüfter eingesetzt. Vom Rettungsdienst wurden insgesamt fünf Personen gesichtet. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Ein weiterer Rettungswagen stand für den Eigenschutz der eingesetzten Kräfte in Bereitstellung. Abschließend wurde der Balkon im 1. OG sowie die Dachhaut über dem betroffenen Balkon auf eine eventuelle Brandausbreitung kontrolliert. Gegen 5:40 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Bonner Feuerwehr war mit insgesamt 27 Kräften von der Feuerwache 1 und 2, der Löscheinheit Dransdorf, dem Führungsdienst und zwei Rettungswagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell