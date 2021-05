Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsatzreicher Sonntag für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

1 Person aus dem Rhein gerettet, 18 Brandschutz- und Hilfeleistungeinsätze sowie 112 Rettungsdiensteinsätze innerhalb von 12 Stunden

Einsatzreicher Tag für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn am heutigen Sonntag. Innerhalb von 12 Stunden (zwischen 08 Uhr und 20 Uhr) gab es über 18 Einsätze für die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Bonn. An 4 Einsatzstellen wurde jeweils mehr als eine gesamte Löscheinheit (besteht aus zwei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Einsatzleitwagen mit B-Dienst) vor Ort benötigt. Zur Mittagszeit wurden um 12:38 h die Kräfte der Wasserrettung (Feuerwache 2 - Beuel) bestehend aus Mehrzweckboot, Feuerlöschboot und Gerätewagen Wasserrettung gemeinsam mit dem Einsatzführungsdienst sowie der in Bereitschaft befindlichen DLRG zu einer Personenrettung am Rheinufer in Beuel-Beuel alarmiert. Eine Person wurde mit Hilfe des Mehrzweckbootes aus einer Zwangslage befreit und an einem Steiger an den Rettungsdienst übergeben. Um 14:32 Uhr wurde die Löscheinheit 3 (Feuerwache 3 - Bad Godesberg) der Berufsfeuerwehr mit den Löscheinheiten 34 (Lannesdorf) und 35 (Mehlem) der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Einsatzführungsdienst zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Bonn - Lannesdorf alarmiert. Vor Ort wurden mehrere Kräfte der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung und Belüftung des Gebäudes eingesetzt. Gegen 17:55 Uhr wurde wiederum die Löscheinheit 3 (Feuerwache 3 - Bad Godesberg) der Berufsfeuerwehr mit der Löscheinheiten 34 (Lannesdorf) der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Einsatzführungsdienst zu einem Brand auf einem Balkon im 2. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Pennenfeld alarmiert. Hier wurden mehrere Kräfte der Feuerwehr mit Atemschutzgeräten über tragbare Leitern sowie über den Treppenraum zur Brandbekämpfung auf dem Balkon sowie zur Belüftung der Wohnung eingesetzt. Die Bewohnerin der Wohnung wurde durch die Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben. Um 19:46 wurde die Löscheinheit 1 (Feuerwache 1 - Bonn) der Berufsfeuerwehr mit dem Anhänger UVA 1 (Unterirdische Verkehrs Anlagen - mit Sonderausrüstung zur Brandbekämpfung in Tunnelanlagen und Tiefgaragen) und dem Einsatzführungsdienst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage einer Hochschule in Bonn-Castell alarmiert. An dieser Einsatzstelle konnte der Einsatz nach einer Erkundung der betroffenen Räumlichkeiten ohne Hinweise auf eine Brandstelle beendet werden. Die 14 weiteren Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze (Containerbrand, Unterstützung Rettungsdienst, Türöffnungen usw.) verteilten sich gleichmäßig über das gesamte Stadtgebiet Bonn und wurden überwiegend durch die Kräfte der Berufsfeuerwehr abgearbeitet. Zeitgleich hatte der Rettungsdienst Bonn (bestehend aus Notarzt, Rettungswagen und Krankentransport) im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 20 Uhr über 112 Einsätze im Stadtgebiet Bonn zu bedienen. Für dieses hohe Einsatzaufkommen standen heute 2 Notärzte, 9 Rettungswagen und 7 (bis zu 3 zeitglich verfügbare) Krankentransportwagen zur Verfügung. Koordiniert wurden diese zahlreichen Einsatzstelle durch die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn auf der Feuerwache 1.

