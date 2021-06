Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbeutel entwendet - trotz geschlossenem Rucksack

Neustadt/Weinstraße (ots)

Arglosigkeit wurde einer 61-Jährigen zum Verhängnis, welche sich am 26.06.2021 gegen 10:30 Uhr in einem Optikergeschäft in Neustadt/Weinstraße befand. Während ihres Aufenthalts trug sie einen Rucksack durchgehend auf dem Rücken. An der Kasse musste sie sodann feststellen, dass ihr Geldbeutel inkl. Dokumenten, Bargeld und Scheckkarten aus dem Rucksack entwendet wurde, obwohl dieser zuvor verschlossen war. Um solche Taten zu verhindern ist es daher ratsam, Taschen grundsätzlich geschlossen und vorne zu tragen, am besten gar eine Hand auf der Taschenöffnung zu behalten und das Umfeld stets im Blick zu behalten.

