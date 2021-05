Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Auf dem Aldi-Parkplatz am Verfaths Hof ist am Mittwoch (19.05.21) in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.55 Uhr ein schwarzer Mercedes B 200 CDI hinten rechts am Heck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Die Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher liegen nicht. Die Polizei sucht daher Zeugen, die von der Sachbeschädigung etwas mitbekommen haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

