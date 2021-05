Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (21.05) um 14.50 Uhr ist auf dem Parkplatz des Edeka-Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße ein dunkler Pkw Kia angefahren worden. Die Unfallverursacherin beschädigte mit ihrem blauen Kombi die vordere linke Stoßstange des geparkten Kia. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Als die Verursacherin den Schaden erkannte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Don-Bosco-Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bei der Polizeiwache Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 9384215.

