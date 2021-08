Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Linksabbieger baut Unfall (09.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Möhringer Straße im Bereich der Kreuzung Kaiserstraße gekommen. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der rechten Spur der Möhringer Straße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung zur Kaiserstraße wollte der 53-Jährige nach links auf diese abbiegen. Beim Wechsel auf die linke Spur, um auf die Kaiserstraße abzubiegen, übersah der Mann einen anderen VW Golf eines 63-Jährigen, der auf der linken Spur der Möhringer Straße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Trotz des Unfallschadens blieben beide Wagen bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell