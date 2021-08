Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen mit rund 3.500 Euro Sachschaden (09.08.2021)

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro ist es am Montagabend auf der Goldenbühlstraße auf Höhe eines Sportwagenzentrums gekommen. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW Polos war kurz vor 17.30 Uhr unaufmerksam und prallte mit seinem Wagen in das Heck eines auf der Goldenbühlstraße verkehrsbedingt wartenden und gerade wieder anfahrenden Mercedes Sprinter. Durch den Aufprall wurde der Sprinter noch auf einen davor stehenden Audi A4 Kombi geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

