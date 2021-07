Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht - Verkehrszeichen am Kreisverkehr Walsdorf umge-fahren

Walsdorf (ots)

Am Montag, 05.07.2021, zwischen 12.00 Uhr und 21.25 Uhr, wurde am Kreisverkehr Walsdorf (L 27/B 421) ein Verkehrszeichen mit Rohrpfosten umgefahren. Der flüchtige Unfallverursacher befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Rockeskyll kommend. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

