Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Arbeitsunfall mit LKW

Prüm (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich ein Arbeitsunfall in Prüm Ortsteil Niederprüm. Ein Lkw-Fahrer war im Rahmen von Straßenbauarbeiten in Begriff seine Anhängerladung Sand abzukippen, als der Lkw und Anhänger auf die Seite kippten. Der Fahrer, welcher sich im Rahmen des Kippvorgangs im Führerhaus befand, befreite sich selbst und wurde im Nachgang vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr aus Prüm sowie die Polizei Prüm. Die Bergung des Lkw dauert an.

