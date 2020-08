Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Audi beschädigt

Lingen (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 17.40 bis 18.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen auf dem McDonalds Parkplatz abgestellten weißen Audi A 7. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer: 0591-87-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell