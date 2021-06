Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Kopfstoß mit Messer bedroht

Stuttgart (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat am frühen Sonntagmorgen (13.06.2021) einen 23-Jährigen im Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht, nachdem ihn dieser zuvor mit einem Kopfstoß verletzt hatte. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Männer offenbar gegen 05:30 Uhr auf dem S-Bahnsteig des Hauptbahnhofs in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf der Streitigkeit soll der 23-Jährige deutsche Staatsangehörige dem Jugendlichen einen Kopfstoß versetzt haben, wovon dieser eine blutende Nase erlitt. Der Verletzte 17-Jährige holte hierauf wohl ein Klappmesser aus seiner Hosentasche hervor, womit er Stich- und Schnittbewegungen in Richtung seines Kontrahenten ausgeführt und ihn damit bedroht haben soll. Diese verfehlten den 23-Jährigen jedoch, welcher vom Vorfall unverletzt blieb. Die von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen die beiden bereits polizeibekannten jungen Männer noch in der S-Bahnstation vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Es wird nun sowohl wegen des Verdachts der Körperverletzung als auch der Bedrohung ermittelt.

