Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisenden geschlagen und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Ein 25-Jähriger hat in der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.06.2021) einen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof geschlagen und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der junge Mann gegen 01:45 Uhr am S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs, wo er offenbar die anwesenden Bauarbeiter sowie Reinigungskräfte belästigte. Nach einer Personenkontrolle durch eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei wurde dem aggressiven Mann ein Platzverweis für den S-Bahnhof ausgesprochen. Diesem folgte der gambische Staatsangehörige zunächst widerwillig, begab sich allerdings kurze Zeit später erneut auf den Bahnsteig und soll dort offenbar grundlos einen wartenden Reisenden geschlagen haben, welcher vom Angriff unverletzt blieb. Da der Tatverdächtige zudem die erneut alarmierten Einsatzkräfte beleidigte sowie bedrohte, dem Platzverweis nicht nachkam und sich den darauffolgenden polizeilichen Maßnahmen widersetzte, fesselten die Beamten den 25-Jährigen und verbrachten ihn zur Dienststelle. Nach einer Nacht im Gewahrsam durfte der in Stuttgart wohnhafte Mann das Bundespolizeirevier am heutigen Morgen wieder verlassen. Er muss nun unter anderem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell