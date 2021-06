Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Haltesignal überfahren und entgleist

Stuttgart (ots)

Während einer Rangierfahrt im Gleisvorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist am gestrigen Dienstagabend (08.06.2021) gegen 18:00 Uhr ein Regionalzug entgleist.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Zug vom Abstellbahnhof in Richtung Gleis 15, als der 39-jährige deutsche Triebfahrzeugführer offenbar ein Lichtsignal missachtete. Durch das anschließende Überfahren einer entsprechenden Sicherheitsvorkehrung am Gleis kam es in der Folge zu einer Zwangsentgleisung, bei welcher der fordere Zugteil aus den Schienen sprang und die Bahn nach einigen Metern im Gleisvorfeld zum Stillstand kam. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Zug. Durch den Vorfall wurden der Gleisbereich sowie der Unfallzug selbst beschädigt, wodurch ein Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro entstand. Es kam zudem zu bahnbetrieblichen Verzögerungen. Die Bundespolizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs.

