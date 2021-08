Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Landkreis Konstanz) Parkendes Auto beschädigt - Zeugen gesucht (09.08.2021)

Aach, Landkreis Konstanz (ots)

Beim Abbiegen hat ein Unbekannter am Montagvormittag mit seinem Fahrzeug ein in der Brielmayerstraße parkendes Auto beschädigt. Ein Fahrer eines VW Golfs stellte diesen am Montag ordnungsgemäß zwischen 10 und 11 Uhr in der Brielmayerstraße ab. In dieser Zeit blieb ein anderes, vermutlich weißes, Fahrzeug an der linken Seite des Golfs hängen und hinterließ einen langen Kratzer, der vom Hinterrad bis zur Fahrertüre reicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Engen, Telefon 07733 9409-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell